Da troppo tempo i sindacati di categoria denunciano la drammatica situazione all’interno della Casa Circondariale di Campobasso. “Oltre il sovraffollamento, vi è una evidente mancanza di personale di polizia penitenziaria, una condizione che mina la garanzia di ordine e sicurezza nell’Istituto. Nello specifico, rispetto alle 112 unità previste, l’organico ne conta 99. Anche gli amministrativi sono in difficoltà, con 15 impiegati in meno. I turni di servizio, poi, registrano decine di ore di straordinario per via dello sforamento della quotidiana presenza” ha spiegato la Consigliera regionale di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo.

L’esponente dell’Assise di Palazzo D’Aimmo, a maggio del 2021, attraverso un ordine del giorno, poi discusso ed approvato in aula all’unanimità lo scorso novembre, aveva portato la questione all’attenzione del Consiglio, rimarcando le numerose criticità che interessano anche i penitenziari di Larino ed Isernia.

“Dalle Legge Madia che ha determinato i tagli agli organici al blocco del turnover – ha sottolineato Aida Romagnuolo – i poliziotti delle carceri non riescono più a godere dei diritti minimi, di riposi e licenze, mentre la situazione diventa sempre più ingestibile. Urgono un interessamento ed un intervento immediati da parte dei vertici istituzionali competenti. Non si può più aspettare. Bisogna colmare tempestivamente la gravissima carenza di personale nelle case circondariali molisane”