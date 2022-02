“Continuo a leggere sul bollettino giornaliero della ASReM numeri assolutamente non veritieri in merito ai contagi da Covid-19 presenti sul territorio di Capracotta” così inizia lo sfogo social del Sindaco Candido Paglione.

Un problema, quello del bollettino non aggiornato, messo in luce da molti Sindaci molisani che registrano numeri di positività molto più bassi rispetto a quelli riportati sulla carta.

“I positivi alla data odierna sono infatti quattro, a fronte dei trentuno riportati nel bollettino ufficiale. Per la verità ho aspettato prima di scrivere questo post proprio per non alimentare polemiche sul sistema di informazione ufficiale dei dati sul Covid. – ha spiegato Paglione – Continuano, infatti, ad essere riportati come positivi decine di persone che invece sono guarite da tempo. Il sistema, evidentemente, funziona male. Per questo mi vedo costretto a rettificare i numeri, proprio per fare chiarezza nei confronti della popolazione che rappresento.“