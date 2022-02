BENEVENTO 5

CLN CUS MOLISE 2

(2-1 primo tempo)

Benevento: De Filippo, Del Nigro, Borzaro, Brignola, Calavitta, Colangelo, De Figlio, Kullani, Odierna, Melotta, Pastore, Barbieri. All. Mignone.

Cln Cus Molise: Muccini, Sabia, Lucas, Spina, La Gioia, Picciano, Palamaro, Trematerra, Palladino, Fierro, Del Vecchio. All. Di Stefano.

Arbitro: Zuzzolo di Caserta. Crono: D’Auria di Frattamaggiore.

Marcatori: Brignola, De Figlio, Lucas pt; Brignola, Odierna, De Figlio, Lucas.

Note: ammonito Calavitta.

Esce a testa alta dalla coppa Italia under 19 il Circolo La Nebbia Cus Molise battuto al Palatedeschi di Benevento nel primo turno della competizione tricolore. La squadra di Di Stefano lotta a denti stretti su ogni pallone ma è costretta ad ammainare bandiera bianca al cospetto della maggiore esperienza dei giallorossi. La cronaca – Pronti via e i padroni di casa si fanno pericolosi: Brignola offre a De Figlio che va via in mezzo a due e conclude, Muccini devia. La risposta molisana è affidata a Palladino tiro velenoso, De Filippo non si fa sorprendere. I rossoblù restano sul pezzo: Lucas conclude dalla distanza, Trematerra prova la deviazione con il tacco ma non trova la porta. Subito dopo il 4 ospite recupera palla su Calavitta e solo davanti a De Filippo coglie la traversa. Il Benevento non sta a guardare e sblocca il confronto: De Figlio rifinisce per Brignola che fa 1-0. I giallorossi, sulle ali dell’entusiasmo trovano il raddoppio con Brignola che va via e serve De Figlio abile a realizzare. Nel finale di tempo i molisani accorciano le distanze. Lucas approfitta di un errore in impostazione di Brignola e fa secco De Filippo per il momentaneo 2-1 con il quale si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa il Benevento cala subito il tris con Brignola e poco dopo coglie la traversa con lo stesso numero 22. Il Cln Cus Molise ci mette cuore e polmoni ma è costretto ad incassare anche la quarta rete dei campani con Odierna che recupera la sfera e deposita in fondo al sacco. Gli uomini di Di Stefano non mollano. Lucas induce al fallo in area Calavitta, per il direttore di gara è penalty. Dal dischetto va proprio il brasiliano che si fa ipnotizzare da De Filippo. Nel finale di gara De Figlio porta a cinque le reti del Benevento, il Cus Molise coglie un palo esterno con Spina e poi trova la seconda marcatura di giornata con Lucas. I molisani, archiviata la trasferta in terra campana, possono concentrarsi sul campionato, domenica mattina al Palaunimol arriva la Sandro Abate Avellino.