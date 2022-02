Share on Twitter

Da grandi doti culinarie derivano grandi responsabilità. Come, ad esempio, quella di cucinare per il gruppo musicale del momento, i Måneskin. E lo chef agnonese Pino Bucci ha centrato in pieno l’obiettivo facendo assaporare ai membri della band i suoi piatti.

Il tutto è avvenuto ieri sera nella cornice di Sanremo, presso l’Hotel Globo situato proprio nelle vicinanze del Teatro Ariston in cui è in corso di svolgimento la 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Gli artisti rock hanno soggiornato nella struttura alberghiera nell’attesa di calcare nuovamente il palco che l’anno scorso li aveva incoronati vincitori assoluti con la canzone “Zitti e Buoni“.

“Una bellissima emozione, davvero una bellissima emozione quella di cucinare per dei ragazzi italiani che sono sul tetto del mondo” ha commentato lo chef Bucci che nei giorni scorsi era stato intervistato da Il Giornale del Molise riguardo la sua esperienza a Sanremo. Quattro ragazzi che sono arrivati sul tetto del mondo musicale in solo 11 mesi dalla vittoria alla kermesse ligure. Dal successo internazionale dei loro pezzi alla vittoria all’Eurovision Song Contest, passando per l’apertura del concerto dei Rolling Stones. 11 mesi di classifiche scalate e record senza precedenti.

Un’esperienza unica quella vissuta dallo cuoco agnonese Bucci che continuerà a cucinare prelibate specialità anche nelle prossime quattro giornate di Festival.