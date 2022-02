La notizia è di quelle destinate a fare rumore. Il Presidente della Regione, Donato Toma, apre al dialogo con Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. La prospettiva è quella delle regionali 2023 ed è la diretta conseguenza di un quadro politico generale in via di scomposizione e ricomposizione. Il tema si intreccia a filo doppio con la ipotesi di grande centro che fa riferimento al Partito Popolare europeo. Se l’intesa è sui programmi e non si tratta di un mero cartello elettorale, l’ipotesi di alleanza con Italia Via e Azione è un’ipotesi concreta, precisa Toma.

Sul versante del Movimento 5 Stelle Andrea Greco, anche lui grande elettore reduce dall’esperienza Quirinale, ammette le difficoltà del Movimento e paventa possibili ripercussioni su base locale. Il nostro impegno, precisa, è comunque proiettato a lavorare in favore dei cittadini.