Oltre alle questioni politiche, altri sono stati gli argomenti trattati dal Consiglio regionale che, in apertura, ha espresso gli auguri al Capo dello Stato Mattarella per la sua rielezione. Sempre in apertura, il ricordo dello scomparso Antonino Valletta, già consigliere regionale. Poi i lavori.

Bocciata una mozione a Firma Fanelli destinata a riaprire i bandi per il sostegno alla prima infanzia, una vicenda che investe 53 comuni. La questione slitta ad aprile in sede di bilancio. Sollecitato da una interrogazione, il Presidente Toma ha relazionato anche sulla questione Gemelli. Non risulta alla regione – ha detto – che sia stato stipulato il contratto definitivo di acquisto da parte del Fondo svizzero Responsible Capital. Vigileremo, ha detto, sul mantenimento dei servizi e del personale. Sempre sul tema Sanità, Toma ha riferito in aula l’intenzione di sollecitare il Governo per la nomina del nuovo sub commissario dopo le dimissioni di Annamaria Tomasella.

In Consiglio è stato trattato anche il tema dei fondi a sostegno dell’apicoltura. A porre la questione il movimento 5 stelle. Sempre a firma dei consiglieri pentastellati, è stata approvata in aula all’unanimità una mozione in favore dell’aumento di personale in servizio presso le carceri molisane.