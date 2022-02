“Che fine farà il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ad Isernia?” è l’interrogativo che pongono e si pongono il Circolo, la Federazione Pd di Isernia e il segretario del Partito Democratico regionale Vittorino Facciolla che, su questo stesso argomento, ha presentato un’interpellanza urgente al Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone e al Presidente della Regione Toma. “Che fine farà il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ad Isernia?” è l’interrogativo che pongono e si pongono il Circolo, la Federazione Pd di Isernia e il segretario del Partito Democratico regionale Vittorino Facciolla che, su questo stesso argomento, ha presentato un’interpellanza urgente al Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone e al Presidente della Regione Toma.

“Il Corso di Laurea esiste dal 2004 – ha spiegato Facciolla – grazie al protocollo d’intesa firmato tra la Regione Molise, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’Istituto Neuromed di Pozzilli. Protocollo prorogato a sanatoria nel 2013 fino quando non interverrà una nuova definizione dello stesso”.

Il Partito democratico nella sua interpellanza ha sottolineato anche che ormai da tempo La Sapienza ha attivato il corso di laurea in Infiermeristica ad Isernia e che la maggior parte dei docenti di questo Corso di Laurea sono dipendenti ASREM che possono accedere alla docenza tramite il bando emesso dall’ateneo romano e pubblicato da Asrem.

“Nel mese di marzo 2021 l’Università ‘La Sapienza’ – ha continuato Facciolla – ha inviato il bando per le docenze vacanti ma la ASREM, ad oggi, non lo ha ancora pubblicato; con tutte le conseguenze logiche e negative che questo ritardo comporta, prima fra tutte la mancata presenza degli studenti del Corso di Laurea, circa 300. Senza considerare il danno che si arreca alla città di Isernia e a tutta la regione per la perdita di un’opportunità economica e sociale così vantaggiosa quale rappresenta un Corso di Laurea e tutto l’indotto che porta con sé vitalità e ricchezza al territorio”.

Il Partito Democratico molisano chiede quindi risposte urgenti sui motivi per cui il bando ancora oggi non viene pubblicato ed, in ogni caso, sapere se è intenzione della Regione proseguire il rapporto di collaborazione con la Sapienza così da garantire la conservazione del Corso di laurea nella città di Isernia.