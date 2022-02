Giovedì 10 febbraio alle ore 11 presso la Palazzina Liberty di Venafro, la Nuova Atletica Isernia e l’Atletica Venafro presenteranno i dettagli della mezza maratona Primo Trofeo Provincia d’Isernia – Città di Venafro in programma domenica 13 febbraio. La scorsa settimana Si è tenuta la misurazione ufficiale del percorso di 21,097 km con dislivello pari a zero e la relativa omologazione da parte della Fidal nazionale. Per le iscrizioni c’è tempo fino alle ore 24.00 del 10 febbraio. In un momento di grande difficoltà per lo sport in generale e per la corsa su strada in particolare, le due società di atletica del territorio pentro hanno messo in campo le migliori risorse per organizzare una gara, inserita nel calendario Nazionale Fidal, che può attirare diversi appassionati vista l’assenza di competizioni di livello soprattutto al Centro Sud. La gara presenta un percorso tutto pianeggiante con partenza e arrivo dal piazzale del Venafro Palace Hotel. Due i giri previsti, da 10 km 548 m, che partendo dall’hotel muoveranno verso la strada di bonifica.