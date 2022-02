Sono in corso le indagini da parte della Squadra Volanti della Polizia di Isernia per dare un volto e un nome ai due malviventi che ieri sera hanno svaligiato un appartamento di via Giovanni XXIII, in pieno centro, a Isernia.

I ladri, approfittando dell’assenza in casa dei proprietari, si sarebbero introdotti nell’appartamento forzando la porta del balcone.

A sorprendere i ladri sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

Sono in corso le indagini da parte della Polizia per risalire ai due malviventi.