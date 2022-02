Ruspe al lavoro, l’obiettivo è evitare allagamenti. Una zona martoriata negli anni, Sono in via di completamento gli interventi alla foce del torrente Sinarca. Un progetto finanziato nel 2018, anno in cui per l’ennesima volta l’acqua ruppe gli argini. Sono in corso i lavori di una prima tranche di un progetto più ampio, che necessiterà di un altro milione di euro. Fondi gestiti dalla Regione. Proprio nel 2018 l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, competente per i corsi d’acqua anche del Molise, programmò una serie di interventi per 10 milioni di euro da spalmare anche in altre 4 regioni, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia.

Alla nostra regione vennero dati 1 milioni e 4 milioni di euro, il 14% del fondo. Tutti gli interventi sono riconducibili alle misure del piano di gestione rischio alluvioni e ricadono tutti in siti che presentano anche una classificazione di pericolosità P3 nel relativo Pgra.

In Molise l’attenzione fu per il Sinarca, troppe volte protagonista di dannose esondazioni.

Le risorse, un milione e 400mila euro, per sostenere gli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza del torrente vennero confermate a novembre 2019 in incontro a Roma, al quale partecipò l’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Cavaliere, nella sede del ministero dell’Ambiente. Un incontro con le Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e di quello meridionale. L’aggiudicazione dei lavori a fine settembre scorso. Ora si attende solo l’ultimazione degli interventi.