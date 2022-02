Il progetto dell’AVIS comunale di Isernia dal titolo ‘Donare, legami di cittadinanza’ è stato selezionato dalla Regione Molise per l’alto valore degli obiettivi che intende perseguire.



I destinatari sono gli under 25 residenti in provincia di Isernia e per loro a breve partiranno manifestazioni culturali finalizzate alla crescita della coscienza civica e del senso di appartenenza alla comunità, nonché alla socializzazione, vista anche come ‘antidoto’ alle problematiche sociali causate dalla pandemia da Covid-19. Ma, tra gli obiettivi principali su cui si lavorerà tramite giornate tematiche e iniziative che verranno attuate in presenza sul territorio isernino, ci sono anche la sensibilizzazione verso il dono, verso la multiculturalità e i corretti stili di vita.

«Insieme all’AVIS provinciale di Isernia siamo sul territorio e ci occupiamo di promozione, sensibilizzazione e assistenza sociosanitaria da più di 20 anni – spiegano dall’AVIS comunale di Isernia -, ed è per questo che vogliamo ancora una volta mettere l’accento su solidarietà, cultura del dono e cittadinanza attiva. Il nostro obiettivo nasce dalla necessità di far dialogare le varie comunità e le realtà presenti sul territorio attraverso la promozione di buone pratiche di vita, sensibilizzando le persone al dono e soprattutto favorendo la socializzazione e l’integrazione dei cittadini, italiani e stranieri».