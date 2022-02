Ancora due persone con Covid decedute, entrambe ricoverate in Malattie infettive al Cardarelli: un uomo di 63 anni di Termoli e una donna di 78 di Isernia. Salgono a 535 le vittime dall’inizio della pandemia riportate nel bollettino dell’Asrem. A queste si aggiunge un altro decesso, fuori regione, ad Ancora: una donna di Campobasso di 70 anni.

Sale il numero di nuovi positivi, 526 su 3557 tamponi processati tra molecolari e antigenici. 99 i nuovi contagiati di Termoli, 84 di Campobasso, 49 di Isernia, 18 di Campomarino e Santa Croce di Magliano, 15 di Venafro e Bojano, 14 di Riccia, 12 di Agnone, 10 di Montenero di Bisaccia, numeri inferiori negli altri comuni interessati. Tasso di positività al 14,7%. Superata la soglia dei 10mila attualmente positivi. Sono 10.040.

Da registrare anche 341 guariti in un giorno.

4 i ricoveri in Malattie infettive. Salgono così a 43 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli di Campobasso di cui 27 in area medica, 13 in Anziano fragile e 3 in Terapia intensiva. Dei ricoverati 18 hanno ricevuto la terza dose, 11 la seconda, 1 solo la prima e 13 sono i non vaccinati.