Chiuso ufficialmente il calcio mercato, ieri sera è calato il sipario sulla finestra invernale. Il Campobasso ha ceduto l’attaccante Parigi al Picerno, rendimento altamente negativo per la prima punta che lascia il Molise senza aver mai timbrato il cartellino, la società ha chiuso l’operazione per l’esterno offensivo Don Bolsius, proveniente dalla Fermana girone B. Classe 98, olandese, in questo avvio di stagione ha collezionato 12 presenze con una rete all’attivo, precisamente nella sfida tra Fermana e Viterbese chiusa sul 3 a 3. Dunque fuori un attaccante centrale, dentro un esterno offensivo, in tale ottica non è da escludere un impiego costante di Emmausso nel ruolo di falsa prima punta. Bolsius sarà a disposizione di Cudini già per la trasferta di domani.

Il blitz di Andria porta massima serenità nell’ambiente campobassano, alla vigilia della sfida di Taranto. Settimana impegnativa, domani alle 18.00 la sfida dello Jacovone, domenica a Selvapiana arriva il Palermo. Facciamo un passo indietro, tre punti meritati in terra pugliese in uno scontro diretto per la salvezza. Il Campobasso ha giocato una buona gara, meglio nella ripresa dove eccezion fatta per la grande occasione avuta da Messina, destro alle stelle da posizione ottimale, le chance sono state tutte di marca rossoblu. Nel dettaglio con Emmausso, per ben tre volte vicino al gol, la rete di Tenkorang e la ripartenza gettata alle ortiche da Di Francesco nei minuti finali. Successo importantissimo per la classifica e per il morale, i lupi hanno allungato le distanze dalla zona play out e si preparano al meglio per il doppio turno di campionato. Altra nota positiva, per la prima volta in stagione il Campobasso non subisce gol per due gare consecutive, un elemento parziale ma da tenere in considerazione. L’emorragia di reti al passivo si è arrestata, una condizione importantissima per l’obiettivo salvezza.

Squadra al lavoro per la gara di Taranto, certa l’assenza di Dalmazzi, uscito anzitempo ad Andria per un risentimento muscolare. Il difensore centrale, tra i migliori in questo avvio di 2022, è in attesa di valutazione medica, la sensazione è che sarà out anche per la sfida di domenica al Palermo. Difesa da inventare anche in considerazione della squalifica di Menna, appiedato dal giudice sportivo dopo aver ricevuto la quinta sanzione ad Andria, a questo punto i centrali saranno Magri e Sbardella, mancherà anche il capitano Bontà, anche lui assente per squalifica. Sulla formazione in mediana spazio al trio Candellori – Persia – Tenkorang, in avanti possibile conferma per Emmausso nel ruolo di prima punta, supportato da Merkaj e probabilmente da Di Francesco che potrebbe ritrovare posto dal primo minuto dopo oltre due mesi.