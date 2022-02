Il portiere Vinicius Tozarelli, classe 2000 è a disposizione del Circolo La Nebbia Cus Molise. La società con un grande lavoro ha completato le pratiche di tesseramento dell’estremo difensore brasiliano che è così pronto a dare il suo contributo alla causa rossoblù. Arrivato in estate a Campobasso ha svolto tutta la preparazione con la squadra e adesso non vede l’ora di esordire in un match ufficiale. “Sono felice e ho grandi motivazioni – spiega – voglio essere utile a questa causa e ripagare sul campo la fiducia che la società, lo staff tecnico e i compagni di squadra hanno riposto in me. Mi sono subito trovato bene, qui si lavora alla grande e ci sono tutte le premesse per ottenere risultati sempre migliori”.

Hai avuto modo di ambientarti alla grande nel gruppo, dove pensi si potrà arrivare? “C’è una grande armonia nel gruppo, la squadra in campo si diverte e questo credo sia alla base dei nostri successi. Seguendo le direttive del mister e lavorando alacremente siamo riusciti a stare sempre a contatto con le migliori del girone e non intendiamo rallentare la nostra corsa”.

Dal punto di vista personale quanto potrai dare alla causa? “Spero di poter dare tanto a questi colori. Sono a disposizione del mister, quando verrò chiamato in causa metterò in campo le mie qualità e la mia esperienza”.

Sei al tuo primo anno in Italia, che idea ti sei fatto di questo campionato e del girone C? “E’ un campionato difficile, un girone molto duro con squadre di grande qualità. Abbiamo avuto modo di vedere durante il cammino che non esistono partite facili e risultati scontati ma bisogna lottare su ogni pallone dal primo all’ultimo minuto per arrivare ai tre punti. Noi stiamo facendo un ottimo campionato, siamo riusciti a giocare alla pari con tutti mettendo in risalto le nostre qualità e la nostra organizzazione di gioco. Sono felice di quanto abbiamo fatto fino ad oggi e speriamo di continuare così”.

Sabato al Palaunimol arriva il Sala Consilina, che gara ti aspetti? “E’ per noi un impegno difficile contro una squadra forte che ha incontrato delle difficoltà durante la stagione. Sicuramente non merita la classifica che occupa e ha raccolto probabilmente meno di quanto era nelle previsioni. Verrà a Campobasso per provare a farci lo sgambetto ma troverà di fronte una formazione che ha voglia di continuare a vincere per rimanere in alto in graduatoria”.

Quali sono le favorite alla vittoria finale per Vinicius Tozarelli? “Difficile dirlo adesso. Ci sono tante squadre in grado di lottare per il primo posto e per questo è complicato fare pronostici. Posso garantire che noi venderemo sempre cara la pelle”. Il Cln Cus Molise sarà protagonista fino all’ultima giornata. Parola di Vincius Tozarelli.