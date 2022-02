Un giovane di 27 anni, di Campobasso, è stato arrestato dalla Squadra Mobile per spaccio di droga. Durante le perquisizioni gli agenti hanno notato che litigava in macchina con un’altra persona. Il giovane, poi, è uscito dall’auto ed è andato dietro alcuni palazzi prima di ritornare, è stato riconosciuto dai poliziotti perché in passato arrestato per droga ed era sottoposto all’obbligo di dimora. E’ stato perquisito e trovato con 26 grammi di eroina e materiale per confezionare. L’altra persona con lui, con cui era stato visto litigare, era la madre, comunque estranea all’attività del figlio, il quale ora è ai domiciliari.