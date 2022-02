Alzheimer, “Una comunità per la demenza” è il progetto della Caritas diocesana di Trivento. “Una comunità per la demenza” è il titolo di un progetto, con responsabile Mino Dentizzi, che la Caritas diocesana di Trivento ha pensato di promuovere per essere vicini alle famiglie che al loro interno vivono il dramma della malattia dell’Alzheimer. Il progetto, finanziato dalla Caritas Italiana – fa sapere il direttore della Caritas Trignina, don Alberto Conti, nella nota scritta ai parroci della diocesi – ha lo scopo di accompagnare non solo i malati, ma anche i familiari con corsi di formazione e, percorsi di inclusione, affinché non si sentano soli, ma inseriti in una Comunità, che impara a condividere le gioie e le sofferenze di tutti i suoi membri. Per questo motivo chiedo la collaborazione, prima di tutto per segnalare il numero delle persone affette da Alzheimer presenti nella Parrocchia e poi per aiutarci ad individuare i professionisti che si occuperanno, dietro rimborso spese, delle attività di musicoterapia, arteterapia, animazione per anziani. Chiedo, perciò, se nelle Parrocchie – chiude don Alberto Conti – sono presenti tali professionalità, di contattarli ed invitarli ad inviarci il curriculum entro il 15 febbraio p.v. all’indirizzo mail: caritastrivento@gmail.com