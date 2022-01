E’ il giorno dell’interrogatorio per Gianni De Vivo, l’uomo in carcere a Campobasso per l’omicidio avvenuto la notte di Natale dopo una lite in strada nel capoluogo e nel quale fu ucciso con una coltellata alla gola Cristian Micatrotta. Nel penitenziario sono presenti il procuratore Nicola D’Angelo. il sostituto procuratore Elisa Sabusco e l’avvocato Mariano Prencipe, difensore dell’indagato. Il legale entrando in carcere ha spiegato di aver chiesto ora l’interrogatorio, a un mese dall’omicidio, perchè De Vivo “ora e più sereno e in grado di rendere dichiarazioni”.