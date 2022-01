Sembra che per il reparto di Emodinamica dell’ospedale San Timoteo di Termoli non c’è pace: dopo il servizio non assicurato in maniera continuativa nei mesi precedenti per carenza di personale medico ora si aggiunge un altro problema di natura tecnica: da alcuni giorni è rotto l’angiografo.

Il direttore del reparto, Erminio Calgione ha comunicato l’interruzione del servizio fino a quando il macchinario non verrà riparato.

Si tratta di un macchinario salvavita fondamentale e ci si augura che il guasto venga riparato in tempi brevi: sono stati avvisati i vertici dell’Asrem, il direttore del plesso ospedaliero e la centrale del 118.

Se per il reparto di Emodinamica i problemi aumentano invece di diminuire, diversa la sorte del reparto di Diabetologia del San Timoteo.

Il direttore distrettuale dell’Asrem Giovanni Giorgetta, ha comunicato delle importanti novità: l’assunzione di due nuovi medici che si aggiungeranno ai tre già presenti, ed è stata attivata per le prenotazioni un’agenda interna: la prima visita si prenoterà al CUP ma le successive verranno concordate direttamente con lo specialista del reparto.