Cinque persone morte, delle quali tre di Termoli, una di Ferrazzano e una di Isernia. L’ultimo bollettino stempera i facili entusiasmi degli ultimi giorni e, se mai ce ne fosse bisogno, ricorda a tutti che il Covid è un virus che può ancora uccidere.

Una donna e un uomo di 65 e 66 anni e poi tre anziani sono deceduti al Cardarelli. E il numero delle vittime in Molise continua a salire, ora sono 533.

Fa rabbrividire anche il tasso di contagiosità nel rapporto tamponi e positivi, al 30,3 per cento: 377 casi su 1241 dei quali 431 molecolari refertati dall’Asrem e 10 antigenici eseguiti dalle farmacie o dai laboratori privati.

Dei nuovi casi, il numero maggiore è sempre a Campobasso, con 85, poi Termoli, 47 e 36 a Isernia.

Le persone ufficialmente contagiate sono ora 9857.

Co i 6 nuovi ricoveri al Cardarelli, la situazione in ospedale resta più o meno invariata. Ma l’inizio della settimana conferma un vero e proprio lunedì nero, come non si vedeva da tempo. Sommati ai 6 decessi della settimana appena trascorsa, i morti da Covid in Molise sono 11 in 8 giorni. Ora tra i ricoverati quelli che hanno già la terza dose sono la maggior parte, 18, rispetto ai 12 non vaccinati, 10 con due dosi e uno con una dose sola di vaccino