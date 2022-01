Per la seconda settimana consecutiva in Molise contagi in calo, ma risale leggermente il tasso di positivita’. Negli ultimi sette giorni ci sono stati 2.683 nuovi positivi contro i 2.969 dei sette giorni precedenti. Il rapporto tra tamponi e nuovi contagiati passa dal 13,7 al 14,1 per cento (oltre 19mila i tamponi processati). Il numero degli attualmente positivi continua a salire e si avvicina ora a quota 10mila: i malati di covid in regione sono oggi 9.813 mentre lunedi’ scorso erano 9.313. In leggero aumento anche i ricoveri che passano da 34 a 40 (+6), le terapie intensive passano da 2 a 3. Nell’ultima settimana infine i decessi sono stati 5 (sale cosi’ a 528 il numero totale delle vittime in regione dall’inizio della pandemia).

Sul fronte dei vaccini il Molise intanto continua a fare numeri importanti. Nel fine settimana appena trascorso sono state somministrate in regione quasi 7mila dosi. Rilevante il dato dei bambini. Hanno superato quota 9mila le dosi inoculati ai più piccoli tra 5 e 11 anni su una platea di 15mila bambini. Quasi 2 su 3 dunque hanno ricevuto ad oggi almeno una dose.