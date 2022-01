Il Campobasso ha ceduto l’attaccante Parigi al Picerno, rendimento altamente negativo per la prima punta che lascia il Molise senza aver mai timbrato il cartellino. Pochi minuti fa l’entourage rossoblu ha chiuso l’operazione per l’esterno offensivo Don Bolsius, proveniente dalla Fermana, Lega Pro girone B.

Classe 98, olandese, Bolsius fa il suo esordio professionale nella Eerste Divisie, serie B olandese, nel 2016 con la maglia del Den Bosch, poi il passaggio nella serie C dei Paesi Bassi, sino all’approdo in Italia con la maglia dei canarini marchigiani l’estate scorsa. In questo avvio di stagione ha collezionato 12 presenze con una rete all’attivo, precisamente nella sfida tra Fermana e Viterbese chiusa sul 3 a 3. Dunque fuori un attaccante centrale, dentro un esterno offensivo, in tale ottica non è da escludere un impiego costante di Emmausso nel ruolo di falsa prima punta, dopo l’ottima prestazione contro la Fidelis Andria.

Mercato ancora in corso, ci sarà tempo per effettuare operazioni di mercato sino a questa sera alle 20.00.