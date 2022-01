La situazione pandemica sul territorio di Agnone rimane stabile. Nessun balzo in avanti per in contagi, ma nemmeno una grande retrocessione. Il numero dei positivi, infatti, rimane sopra la soglia dei 50 casi. La diffusione della variante Omicron in Molise non ha risparmiato bambini e ragazzi, tra i più colpiti dalla quarta ondata.

A confermare tale scenario è stato il Sindaco Daniele Saia nel consueto report settimanale: “Sul fronte dei contagi da Covid-19, la situazione rimane pressoché stabile sul territorio comunale. Negli ultimi giorni sono state riscontrate alcune nuove positività nella fascia di popolazione dei più piccoli. In ogni caso, la situazione rimane sotto attento monitoraggio. Ad oggi contiamo 51 positivi in totale.“