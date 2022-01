Una buona notizia per i produttori molisani di barbabietole che con la chiusura dell’ex zuccherificio di Termoli costretti a fare lunghi viaggi o addirittura a modificare le loro colture: ora possono tornare a conferire in Molise e Larino si candida come punto di riferimento per la produzione di zucchero.

Il progetto proposto al Comune da imprenditori del Lazio prevede la costruzione di uno zuccherificio su 10 ettari di terreno nella zona PIP, un impianto più piccolo rispetto a quello storico di Termoli.

L’impianto dovrebbe prevedere da una parte l’utilizzo delle bietole per lo zucchero e dall’altra l’utilizzo dei residui per il bio metano.

Secondo una prima stima lo zuccherificio della città frentana produrrebbe 12 mila tonnellate di zucchero all’anno: necessaria la semina di 1.200 ettari di barbabietole.

Intanto il gruppo La Molisana gestito dalla famiglia Ferro, che ha acquistato l’ex Zuccherificio del Molise, assume personale da impiegare nello stoccaggio del grano e nella logistica: figure da inserire nel nuovo polo a Termoli.

Sul sito del pastificio sarà possibile compilare il modulo e inviare il proprio curriculum.

In um momento di forte crisi occupazionale come quello che si sta vivendo e le ombre che investono la realizzazione della Gigafactory a Termoli: la costruzione di nuove aziende fanno tirare un sospiro di sollievo per il territorio.