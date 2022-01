Giovanni De Vivo, in carcere per l’omicidio di Cristian Micatrotta accoltellato la notte di Natale nel capoluogo, nei pressi del Terminal Bus alla rotatoria di via Vico, ha chiesto di essere sentito dal sostituto procuratore titolare delle indagini elisa Sabusco. Domani mattina (lunedì 31 gennaio) sarà ascoltato nel penitenziario di Via Cavour. E’ difeso dall’avvocato Mariano Prencipe, il quale non si sbilancia e riferisce solo che domani l’indagato parlerà al magistrato. Proseguono intanto i rilievi dei Carabinieri del Ris.