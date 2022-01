Diminuiscono i nuovi positivi in Molise, 211 in una 50ina di comuni, ma è inferiore anche il numero di tamponi processati in una giornata, 1275 tra molecolari e antigenici. 16 i guariti. Tasso di positività al 16,5%. Un nuovo decesso è riportato nel bollettino giornaliero dell’Asrem con i dati Covid: una donna di 97 anni di Carpino, provincia di Foggia, che era ricoverata in Malattie Infettive al Cardarelli. Si riferisce però alla giornata di sabato 29 gennaio.

Nel report c’è anche un nuovo ricovero in Malattie infettive, dove adesso sono 24 i pazienti con Covid in cura. Sempre 3 quelli in Terapia intensiva e 13 in Anziano fragile. Nel complesso i ricoverati sono 40 dei quali 13 non sono vaccinati, 17 con terza dose, 9 con seconda e 1 con una sola dose.

Il numero più alto di nuovi positivi riguarda Isernia con 31 casi, 28 quelli di Termoli, 14 di Campobasso, 12 di Larino, 11 di Ururi, 10 di Colli a Volturno. Numeri al di sotto delle due cifre negli altri comuni in cui sono state riscontrate positività.

Gli attualmente positivi in Molise sono 9813.