Sale a 527 il numero delle persone con Covid decedute. Nell’ultimo bollettino dell’Asrem è riportato un nuovo decesso: un uomo di 77 anni di Termoli che era ricoverato in Malattie Infettive. Reparto in cui si registra un altro ricovero ma anche 4 dimissioni. Dimesso un paziente da Anziano fragile.

I nuovi positivi sono 383 in 70 comuni, su 3463 tamponi refertati tra molecolari e antigenici. Numeri a 2 cifre riguardano ancora Termoli, con 55 casi. 42 quelli di Campobasso, 33 di Venafro, 31 di Isernia, 13 di Agnone, 12 i casi di Bojano e Trivento, 11 di Montenero di Bisaccia. Numeri inferiori a 10 negli altri comuni in cui sono stati riscontrati contagi. Tasso di positività all’11%. 128 i nuovi guariti.

Gli attualmente positivi in Molise sono 9619.

I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 39 adesso, di cui 3 in Terapia intensiva, 23 in Malattie infettive e 13 in Anziano fragile. 16 dei ricoverati hanno la terza dosa di vaccino, 9 la seconda, 1 la prima e 13 non sono vaccinati.