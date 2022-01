Share on Twitter

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso, Mario Annuario, torna a sollevare il tema dei parcheggi del centro storico del capoluogo, dopo aver già presentato una interrogazione due anni fa sul caso della segnaletica indicante il parcheggio riservato ai residenti autorizzati senza che nessun residente sia però in possesso del permesso. “Ad oggi, dopo ventiquattro mesi – afferma Annuario – nulla è cambiato e tutto è rimasto come prima. Auspico che, quanto prima, si proceda a una ricognizione generale sui parcheggi nel centro storico, soprattutto al fine di verificare la questione del Carico e Scarico dinanzi alle tante attività commerciali presenti per agevolarne il lavoro quotidiano”.