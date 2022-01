In questi anni, si è sviluppata sempre più la consapevolezza che lo sport e più in generale l’attività motoria, possano rappresentare situazioni attraverso le quali promuovere lo sviluppo psicosociale e motorio delle persone con disabilità. Da tempo, inoltre, il dipartimento scientifico del Comitato Paralimpico Internazionale ha posto il processo di sviluppo delle abilità e delle competenze delle persone con disabilità, per ottenere il controllo della propria vita e migliorarne la condizione, come priorità di ricerca e di sviluppo.

Partendo da questi presupposti, l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso intende promuovere e organizzare le attività previste dal progetto “Gioco a calcio senza limiti”. I soggetti destinatari del progetto sono i minori, affetti esclusivamente da disabilità intellettiva e relazione, residenti nei comuni dell’ATS di Campobasso, di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti.

La ragione principale per sviluppare l’attività motoria e sportiva nei bambini con disabilità intellettive, consiste nella necessità di ribaltare la loro condizione prevalentemente sedentaria, di migliorare il funzionamento del loro corpo, dei processi cognitivi e di quelli affettivi e arricchire e migliorare la loro integrazione con i compagni e con gli adulti.

L’Avviso è finalizzato a effettuare una ricerca sul territorio dell’ATS di Campobasso circa la potenziale richiesta di partecipazione alle attività progettuali, a individuare minori, affetti esclusivamente da disabilità intellettiva e relazione, residenti nei comuni dell’ATS di Campobasso, di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti, e garantire ai minori residenti in altri Comuni dell’ATS, affetti da disabilità intellettiva e relazione, la partecipazioni alle attività previste dal progetto.

L’obiettivo principale del Progetto “Gioco a calcio senza limiti” è lo sviluppo di una cultura dell’integrazione e dell’educazione ai valori dello sport attraverso il gioco del calcio. Il calcio è lo sport più amato e praticato dalle bambine e dai bambini di tutto il mondo, ma per i giovani con disabilità intellettiva sono rare, se non del tutto assenti, le opportunità che permettano loro di vivere questa pratica sportiva come esperienza formativa e di gioco. Il Progetto coinvolgerà tutti i soggetti che ruotano intorno al bambino, famiglia e scuola, con l’obiettivo di costruire un sistema di collaborazione tra genitori, insegnanti e organizzazione sportiva, per dar vita ad un circolo virtuoso nel quale ciascun partner ha come obiettivo comune quello di una crescita e di una migliore qualità di vita per i ragazzi con disabilità intellettive e relazionali, stabilendo interazioni positive con i compagni di classe e con gli adulti, come ritorno sociale del Progetto.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di autocertificazione a firma del/dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, compilando l’apposito modulo e dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta. Alla domanda di partecipazione è obbligatorio allegare il certificato di invalidità rilasciato dall’INPS e/o la certificazione della disabilità legge 104/92. Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso gli Uffici di cittadinanza dei Comuni di residenza dell’Ambito (per i residenti nel Comune di Campobasso presso lo Sportello unico dei Servizi Sociali in via Cavour 5), oppure scaricabile dal sito dell’ATS- CB: www.ambitosocialecb.it.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 22/02/2022 nelle seguenti modalità:

· consegna a mezzo pec: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it;

· per i residenti nel Comune di Campobasso, consegna a mano presso lo Sportello unico dei Servizi Sociali in via Cavour 5;

· per i residenti negli altri Comuni dell’ATS di Campobasso, al personale dei rispettivi Uffici di Cittadinanza, i quali avranno cura di inviarla alla PEC dell’Ambito: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it.