Il Molise la pandemia rallenta la sua corsa per la seconda settimana consecutiva. La Regione passa da rischio moderato a basso con l’indice Rt che scende a 0,74 (la scorsa settimana era 1,1). E’ quanto emerge dal settimanale monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanita’ sull’andamento della pandemia. Scende ancora anche l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che ora e’ 966 contro i 1.165 casi’ della settimana scorsa. In aumento invece i ricoveri (soprattutto per effetto dell’attivazione del reparto per gli anziani fragili): il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 7,7 per cento (dove la soglia d’allarme e’ 10) e 22,2 per cento in area medica (dove la soglia d’allarme e’ 15).