Anche nel bollettino quotidiano sulla pandemia qualche segnale incoraggiante, ci sono infatti più guariti che nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 364 mentre i malati che sono guariti sono 415. Con 2.630 tamponi processati il tasso di positività è al 13,8 per cento. Immutata la situazione al Cardarelli con due pazienti ricoverati e due dimessi. Restano 44 i malati in ospedale. Per quanto riguarda infine i contagi nei comuni, sono solo 8 i centri con numeri a due cifre. In testa Campobasso con 62, poi Termoli con 57 e Isernia con 38. Seguono Bojano con 13 casi, Santa Croce di Magliano con 11 e infine, tutti con 10 nuovi positivi, Castelmauro, Ururi e Venafro.