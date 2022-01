Il sindaco di Colle d’Anchise, Carletto Di Paola, è il nuovo presidente del Consorzio Industriale di Campobasso-Bojano. C’è un nuovo vertice dunque dopo diversi anni in cui il Consorzio è stato commissariato dalla Regione Molise. Del nuovo esecutivo fanno parte i comuni di Campochiaro, San Polo Matese, Bojano, Cantalupo, Casalciprano. Soddisfazione è stata espressa dal neo presidente Di Paola: “Da oggi siamo al lavoro per rilanciare il Consorzio industriale, una realtà importante dell’area matesina e del Molise intero. Per troppi anni c’è stata una situazione di stallo a causa del prolungato commissariamento. In questa fase non voglio puntare il dito contro nessuno, c’è da lavorare e lo faremo quotidianamente. La situazione finanziaria non è certamente semplice ma abbiamo davanti anche importanti opportunità che dovremo essere bravi a cogliere. Ringrazio il Commissario Claudia Angiolini per l’ottimo lavoro svolto, i sindaci e i comuni che mi hanno dato fiducia e, con serietà e determinazione, hanno deciso di impegnarsi”.