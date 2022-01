Alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Comune di Trivento pubblica il bando. L’amministrazione comunale trignina ha pubblicato in data odierna, 28 gennaio 2022, il bando finalizzato alla formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi ad essi assimilati. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate inoltrandole all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) protocollo.trivento@pec.it o, in alternativa, direttamente presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Cattedrale – Piano terra – inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di inizio pubblicazione del presente bando (28/01/2022). Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni. Le domande presentate dopo la scadenza sono escluse dal concorso. Non potrà essere presentata più di una domanda per nucleo familiare, in caso contrario sarà presa in considerazione quella alla quale verrà assegnato, in graduatoria, un punteggio più favorevole. Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Trivento ed in distribuzione presso lo Sportello in Piazza Cattedrale, piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Per le informazioni inerenti al bando è possibile contattare il numero 0874/873436 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30.