Domenica 30 gennaio, alle ore dalle ore 9:00 in Piazza Unità d’Italia ad Agnone, i gruppi degli “Amici di Blu” e di “SAMA – Salviamo Anime Mica Animali” ricorderanno Giorgia Galasso, agnonese scomparsa nel 2017 a causa di un incidente stradale e che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 27 anni.

Uno stand benefico per onorare la memoria della ragazza e per raccogliere fondi da destinare all’associazione agnonese a tutela dei piccoli animali indifesi. Le volontarie di SAMA, infatti, operano da svariati mesi sul territorio in modo del tutto gratuito per dare una seconda chance ai piccoli cuccioli.

“Il 26 gennaio 1995 Giorgia (la nostra BLU) veniva al mondo, oggi avrebbe compiuto 27 anni e, a chi ha avuto la grazia di conoscerla, la prima cosa che viene in mente pensando a lei (a parte il suo sorriso) è sicuramente il suo amore incondizionato per gli animali e in particolare per il suo fedele amico a 4 zampe Billo (scomparso da poco, ci piace pensare che siano di nuovo insieme). Per commemorare questa data per noi così importante dunque ci è venuto spontaneo pensare a qualcosa che ci ricordi Giorgia e il suo amico Billo! – hanno commentato gli Amici di Blu – Tutti conoscerete l’organizzazione odv ‘Salviamo Anime Mica Animali – SAMA’ di Agnone che alacremente si occupa di togliere dalla strada pelosetti sfortunati e cercargli famiglia. Bene! Quale modo migliore se non quello di invitare tutti gli Amici di Blu a dare un piccolo contributo a questa importante causa? Vi invitiamo perciò domenica 30 gennaio in occasione de ‘Gli Amici di Blu incontrano i cuccioli di SAMA’ per informazioni, raccolta fondi e quant’altro possa essere d’aiuto!”