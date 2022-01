Asrem e Fondazione “Casa della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo condannati dal Tribunale di Campobasso al pagamento di circa 625 mila euro per risarcire una donna residente a Trivento che, a seguito di interventi chirurgici nel 2007 e nel 2008, secondo il giudice, non eseguiti correttamente si trova in una situazione di paraplegia irreversibile. Il risarcimento per l’80% è a carico dell’Azienda Sanitaria del Molise, il resto a carico della Fondazione di San Giovanni Rotondo. A rendere nota la sentenza sono stati gli avvocati Michele Di Lallo e Antonio Mancini, difensori della donna.