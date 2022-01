Rosa e Angelo Civico, coppia di centenari di Trivento vaccinati dal personale sanitario dell’Esercito. Terza vaccinazione per Angelo e Rosa Civico, entrambi classe 1921, lui compie 101 anni il 29 gennaio, lei nel giorno si san Valentino. Lo scorso 23 ottobre hanno festeggiato 80 anni di matrimonio. Nella mattinata di oggi, 26 gennaio, il team dell’Esercito si è recato presso l’abitazione dei coniugi centenari per la dose booster. “Un esempio per tutti – ha riferito il primo cittadino Pasquale Corallo – è il giusto atteggiamento che si deve tenere nei confronti di questa pandemia, dobbiamo credere nel vaccino, unica arma a disposizione contro il Covid-19. Ai coniugi Civico – ha aggiunto Corallo – vanno i miei migliori auguri, anche per i traguardi da record che stanno tagliando”. Intanto la situazione Covid-19 a Trivento registra un graduale miglioramento, rispetto ai dati di fine e inizio anno: l’andamento registrato il 25 gennaio, la coincidenza ha voluto dei numeri che richiamano quelli di Angelo e Rosa, è di 202 guariti e 101 positivi.