Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina alla Fis nel nucleo industriale di Termoli: un operaio, 55 anni, avrebbe riportato una seria frattura al braccio sinistro finito in un tornio. Sul posto sono arrivati subito i medici del 118 e i volontari della Misericordia: l’uomo è stato trasportato in ambulanza al San Timoteo, è ricoverato in Ortopedia.