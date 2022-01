Share on Twitter

Incidente stradale questo pomeriggio, a Campobasso, all’incrocio tra Via Facchinetti e Contrada Macchie. Due le macchine coinvolte, tra cui un’auto della Polizia. I due agenti della Volante sono rimasti feriti lievemente e portati in pronto soccorso dal 118 per le medicazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia.