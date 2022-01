Sale il numero di nuovi positivi in Molise. Sono 507 quelli riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem, così come i ricoveri: altri 6. 5 in Malattie infettive e uno in Anziano Fragile. Da registrare un decesso, un uomo di 88 anni di Termoli in Anziano Fragile. Sono 524 i positivi deceduti registrati nel report dell’azienda sanitaria regionale

3196 i tamponi refertati, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività salito al 15,86%. Aumentano i pazienti con Covid in cura al Cardarelli: 42. 25 sono in Malattie infettive (dove sale la percentuale di posti letto occupati), 3 in Terapia intensiva e 14 in Anziano Fragile. Dei ricoverati 13 non sono vaccinati, 18 hanno ricevuto la terza dose, uno solo la prima e dieci la doppia dose.

Gli attualmente positivi sono 9292.

I nuovi contagiati in oltre 80 comuni. Di Campobasso il numero più alto, con 77 casi. 64 i casi positivi di Isernia, 58 di Termoli, 38 di Venafro, 19 di Bojano, 14 di Campomarino, 10 di Petacciato e Portocannone. Numeri inferiori a 10 negli altri centri.