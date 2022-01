Share on Twitter

Sono 63 le assunzioni destinate a diplomati e laureati alle quali nei prossimi mesi procederà la Regione Molise. Si tratta di 35 posti destinati a potenziare i Centri per l’impiego, 14 da impiegare presso gli uffici amministrativi della stessa Regione e altri 14, invece, necessari alle attività del Centro funzionale di Protezione civile.

Tutte le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato. Diverse le scadenze dei bandi: per i ruoli destinati ai Centri per l’impiego la scadenza è fissata al prossimo 27 febbraio mentre per la Protezione civile e i ruoli amministrativi regionali la scadenza è fissata al prossimo 15 febbraio.

Tutte le informazioni necessarie e la modulistica possono essere acquisti sul portale della Regione Molise alla sezione “Bandi di Concorso”.

Le posizioni ricercate nei tre concorsi sono quelle di: amministrativo contabile, tecnico amministrativo e informatico amministrativo.

Nessun limite di età per la partecipazione ai concorsi, salvo quello minimo dei 18 anni. Le domande potranno essere inviate, entro i termini indicati, sia a mezzo posta certificata sia con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tra i requisiti richiesti è richiesta l’ottima padronanza del computer e dei principali pacchetti applicativi. L’esame si articolerà in una prova scritta e una orale