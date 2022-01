Share on Twitter

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni molisani per la manifestazione di interesse, da presentare entro il 15 febbraio 2022, per la selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo rilevante. Maggiori informazioni sul sito cloud.urbi.it