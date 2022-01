Share on Twitter

Anche i bambini sono stanchi della pandemia da Covid-19. Sono stanchi a causa della ridotta socializzazione, della scuola in DAD, dell’uso continuo di mascherine. Sono stanchi sì, ma non sono sconfitti. E anzi, lottano in prima linea contro il virus vaccinandosi e dando il buon esempio anche ai più grandi.

Perché i bambini sono in grado di superare la paura dell’ago; perché non pretendono di sapere cosa c’è dentro il vaccino, ma si affidano ai più forti supereroi degli ultimi anni: gli scienziati.

Ad Agnone il grande coraggio dei più piccoli è stato premiato grazie all’iniziativa dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Protezione Civile di Agnone e del Rotary Club Agnone. I due gruppi, infatti, hanno distribuito nella giornata di ieri, presso l’hub vaccinale di Palazzo San Francesco, caramelle e attestati di coraggio a tutti i bambini vaccinati.