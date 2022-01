Un uomo è stato investito questa mattina intorno alle 9 a Campobasso, alla rotatoria nei pressi dell’Agenzia delle Entrate, in via Tiberio. Stava attraversando la strada quando è stato travolto da un furgone di un corriere express. Il conducente si è subito fermato per soccorrere il ferito, a terra, che aveva battuto la testa perdendo molto sangue. Sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto Polizia, Guardia di Finanza la Croce Azzurra. L’ambulanza è arrivata da Bojano, poiché quelle a Campobasso erano tutte impegnate. L’uomo è stato trasferito subito al Cardarelli.

Sono arrivati anche i Vigili Urbani per regolare il traffico in fa tu tilt.