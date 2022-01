Tre volontari al Comune di Trivento, ultimi giorni per rispondere al bando del Servizio civile universale. Il progetto è denominato Giada Molise, l’area di competenza riguarda l’attività di tutoraggio scolastico. Il Comune di Trivento è stato accreditato, presso l’Agenzia Agorà cooperativa sociale, per tre (3) unità, di cui uno (1) minore opportunità: come requisito di ammissione, è stato previsto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, fanno eccezione alcuni progetti, riservati appunto ai giovani candidati con minori opportunità in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’Agenzia Agorà, titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Copia del Manifesto contente i programmi e i progetti finanziati con le relative sedi di accoglienza, copia delle schede elementi essenziali di ognuno dei progetti e copia della Guida alla candidatura on line possono essere scaricate dal sito web: https://www.agenziaagora.org/ oppure possono essere reperibili contattando gli Uffici per il Servizio Civile dell’Agenzia Agorà siti alla Via P. Greco n. 6 – Avellino tel. 0825/781037. Ulteriori informazioni possono essere ottenute, altresì, consultando i seguenti siti web: https://www.politichegiovanili.gov.it/ https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it