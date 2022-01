Muscoli caldi ed entusiasmo a mille in vista di una nuova, avvincente, stagione agonistica. La Sei Torri Bike Team non ha mai smesso di lavorare per rendere più solide le basi e più ricca la faretra di un arco che in questi mesi si è arricchita di frecce ben appuntite, pronte a ‘pizzicare’ i migliori risultati possibili in giro per la penisola. Il momento che viviamo è fortemente segnato dalla pandemia e per questo i calendari gare, soprattutto quelli degli eventi internazionali (grandi marathon), non sono ancora ben definiti. L’obiettivo principale della Sei Torri Bike Team è quello di prendere parte a tutto il campionato molisano di mountain bike il cui calendario vede in programma sette appuntamenti. Più in generale il sodalizio molisano punterà ad essere presente a quanti più eventi possibili. Intanto in questi mesi la società del capoluogo, presieduta da Emilio Bontempo, ha inserito al proprio interno nuovi atleti, sia per quanto concerne la mountain bike che il settore strada a conferma della volontà di raggiungere nel tempo traguardi sempre più importanti. E proprio dal settore strada, per il quale sarà una sorta di anno zero, si spera possano arrivare qualche risultato di spessore. “La soddisfazione maggiore – sottolinea il presidente Emilio Bontempo – arriva come sempre dalla fiducia che ci hanno dato gli sponsor. Anche quest’anno infatti hanno mostrato tutta la loro vicinanza. Siamo fieri ed orgogliosi di questo perché vuole dire che quanto fatto lo scorso anno è stato decisamente soddisfacente. Naturalmente questo deve essere per noi un punto di partenza e non di arrivo. Cercheremo di arricchire sempre la nostra società, puntando sulla qualità degli uomini prima e degli atleti poi. Ringrazio tutti i nuovi tesserati che hanno voluto sposare il nostro progetto e sono convinto che se lo scorso anno abbiamo tracciato la strada portando a casa dei risultati importanti, in questa stagione possiamo raccogliere ancora qualcosa in più. Passione, lavoro e sacrificio ci potranno condurre lontano. Speriamo solo che la situazione pandemica migliori in modo da consentirci un anno agonistico più tranquillo”.

Fonte: Ufficio stampa