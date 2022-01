Continua incessante il lavoro della Nuova Atletica Isernia e dell’Atletica Venafro nell’organizzazione della prima mezza maratona “Provincia di Isernia – Città di Venafro”. Si è tenuta, infatti, nella giornata di ieri, la misurazione ufficiale del percorso di 21,097 km con dislivello pari a zero e la relativa omologazione da parte della Fidal nazionale. A collaborare con i misuratori federali, ben quattro le ore di lavoro, il presidente dell’Atletica Venafro, Massimiliano Terraciano, atleti della società venafrana e alcuni volontari dei Vigili del Fuoco in congedo – protezione civile di Venafro tra cui il presidente, Elvio Santamaria. Oltre alla manifestazione di interesse di diverse società campane e laziali, già numerose le adesioni giunte agli organizzatori. Iscrizioni che si potranno effettuare fino alle ore 24.00 del 10 febbraio. Proprio le risposte positive degli addetti ai lavori hanno fatto crescere l’entusiasmo delle due società, entusiasmo che ha coinvolto anche la stampa specializzata: in settimana sarà a Venafro per un video promozionale, Martina Amodio, direttore del seguitissimo portale videorun.it. La giornalista campana farà delle riprese del percorso e intervisterà i due presidenti, Agostino Caputo e Massimiliano Terraciano.

Fonte: Ufficio stampa