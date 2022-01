Sono 14, di cui 2 in Malattie infettive, i nuovi ricoveri riportati dall’ultimo bollettino Asrem, riferiti al periodo compreso tra il 18 gennaio ad oggi. Proprio in quella data, infatti, è stato riaperto il reparto Anziano fragile, al quinto piano del Cardarelli, dove vanno ricoverati gli over 65 con sintomi lievi. Per una questione telematica, questi ricoveri sfuggivano al bollettino, ora sono stati inseriti nel computo giornaliero. In ospedale, i ricoverati salgono così a 34 di cui 20 in Infettivi, 12 nel reparto Anziano fragile e 2 in Terapia intensiva. Intanto i guariti superano i nuovi positivi. Sono infatti 541 i pazienti che hanno sconfitto il virus, mentre i nuovi positivi sono 369 sui 1605 tamponi processati, con il tasso di positività che si attesta al 22%. 57 i nuovi contagi a Campobasso, 41 a Venafro, 39 a Termoli. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal Covid. C’è purtroppo una nuova vittima: si tratta di una donna di 93 anni di Pozzilli. Il numero delle persone decedute, dall’inizio della pandemia sale a quota 523. Gli attualmente positivi in Molise sono 9.313.