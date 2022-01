Dopo un mese con dati sempre in aumento l’ondata di contagi che ha travolto anche il Molise subisce una prima battuta d’arresto. Per la prima volta i contagi sono in calo e in modo evidente. Negli ultimi sette giorni 2.969 nuovi positivi contro i 4.106 dei sette giorni precedenti. Cala anche il tasso di positività che è ora al 13,7 mentre la settimana scorsa era al 14,3. Ancora una volta tantissimi tamponi processati, sono stati oltre 21 mila. Il numero degli attualmente positivi invece continua a salire e supera per la prima volta quota 9mila. I ricoveri scendono ancora e passano da 26 a 21, ma salgono da 1 a 2 i pazienti in terapia intensiva. Tante le vittime dell’ultima settimana, sono state 6, per ritrovare un numero così alto di decessi bisogna tornare indietro di mesi.