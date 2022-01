Share on Twitter

L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Isernia ha indetto il “Concorso per la realizzazione di una “Mascotte”. Il Concorso è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, con l’obiettivo di stimolare l’ideazione e la creazione di una proposta artistica, originale ed inedita, di un personaggio che rappresenti ufficialmente la scuola. La “Mascotte” rappresenterà il simbolo di identificazione originale ed unico dell’Istituto da proporre in tutte le manifestazioni o eventi, anche pubblici, in cui l’Istituto è presente e coinvolto.

“Un’idea alquanto originale per rappresentare, in maniera originale, la vocazione educativa e formativa della “San Giovanni Bosco” attraverso una figura evocativa che possa dar voce alle molteplici finalità educative e didattiche di una scuola in movimento , ambiziosa nel suo operato e pronta alle sfide del futuro”, fanno sapere dalla scuola.

Una apposita commissione, presieduta dal dirigente scolastico Giuseppe Posillico, avrà cura di selezionare e scegliere i lavori pervenuti dalle singole classi attraverso l’applicazione di criteri concordati e stabiliti quali la pertinenza tematica, immediatezza e valore estetico, progetto grafico-artistico di immediata riconoscibilità, progetto grafico-artistico che trasmetta partecipazione e coinvolgimento attivo e originalità del progetto, qualità dello slogan adottato e coerenza con il personaggio che identifica.