Sono 210 i nuovi contagi nelle ultime ore sui 1742 tamponi processati, tra molecolari ed antigenici.Il maggior numero di nuovi positivi si registra ad Isernia (36), seguono Campobasso con 25, Termoli con 22. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal virus. Il Bollettino Asrem riporta anche due nuovi ingressi in Malattie infettive ed un paziente dimesso dallo stesso reparto. Al Cardarelli i ricoverati sono 21, di cui 19 in Infettivi e 2 in Terapia intensiva.10 di essi non sono vaccinati, 5 hanno ricevuto la seconda dose o dose unica,6 la dose booster. 72 i guariti. Gli attualmente positivi sono 9486 mentre le vittime, dall’inizio della pandemia sono 522.