Per la prima volta in Italia, 19 G.A.L. (Gruppi di Azione Locale), operanti in 10 diverse Regioni d’Italia e 2 associazioni dalla forte rappresentatività territoriale, quali “Legambiente Abruzzo” e l’Orto Botanico Naturale “Giardino della Flora Appenninica” di Capracotta, si sono uniti in una rete finalizzata all’avvicinamento dei giovani ai temi dello Sviluppo Locale, soprattutto nelle aree interne e montane.

Sono 48 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni (29 anni non compiuti al 14/12/2021). Fino alle ore 14.00 di Mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2 progetti, con durata di 12 mesi, che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023.

Gli obiettivi che si raggiungeranno attraverso il coinvolgimento dei giovani nel programma di Servizio Civile Universale “Erasmus dell’Appennino” sono molteplici, tutti fondamentalmente riconducibili all’agenda 2030 e individuano il percorso di acquisizione di competenze quale cardine per la ridefinizione delle nuove frontiere dello sviluppo locale.

Posizioni aperte anche presso il Gal Alto Molise di Agnone.